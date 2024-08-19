Силы обороны делают все необходимое для защиты Торецка - Сырский

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские военные делают все необходимое для защиты Торецка. Об этом сообщил Главком ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Силы обороны также делают все необходимое для защиты Торецка - написал Сырский.

Также он сообщил, что украинские военные достигают новых результатов на Курщине, Украина имеет пополнение обменного фонда.

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В понедельник, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. Они обсудили ситуацию на фронте в Донецкой области, ситуацию на курском направлении и ракетную программу Украины.

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщал, что российские оккупанты вплотную подходят к окраинам Покровска в Донецкой области. Город готовится, разработаны планы обороны.

В двух городах в Покровском районе ужесточили комендантский час.