Силы обороны повредили на Херсонщине три С-300 россиян - Гуменюк

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“У них еще много оружия, которое нам придется уничтожать. Сезон „хлопка“ продолжается, мы провозгласили его тогда, когда у них (оккупантов — ред.) был курортный сезон. Поскольку погода позволяет, мы будем продолжать „засевать хлопок“. Работы много и планы у нас большие”, — сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что кроме уничтожения российской ЗРК С-400 “Триумф” в Крыму, еще было уничтожено и повреждено три пусковых установки С-300. Теперь они не могут больше использоваться армией рф ни как средство защиты на Херсонщине, ни как средство атаки.

“Мы помним, что С-300 они часто использовали в нетипичный способ по принципу „земля — — воздух“, но попадали в объекты гражданской инфраструктуры”, — отметила пресс-секретарь.

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