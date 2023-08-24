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Силы обороны повредили на Херсонщине три С-300 россиян - Гуменюк

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Несмотря на успехи ВСУ в уничтожении российского оружия, россияне все еще имеют много оружия. В частности, нашим вооруженным силам удалось уничтожить три пусковых установки С-300. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Цитата

“У них еще много оружия, которое нам придется уничтожать. Сезон „хлопка“ продолжается, мы провозгласили его тогда, когда у них (оккупантов — ред.) был курортный сезон. Поскольку погода позволяет, мы будем продолжать „засевать хлопок“. Работы много и планы у нас большие”, — сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что кроме уничтожения российской ЗРК С-400 “Триумф” в Крыму, еще было уничтожено и повреждено три пусковых установки С-300. Теперь они не могут больше использоваться армией рф ни как средство защиты на Херсонщине, ни как средство атаки.

“Мы помним, что С-300 они часто использовали в нетипичный способ по принципу „земля — — воздух“, но попадали в объекты гражданской инфраструктуры”, — отметила пресс-секретарь.

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