Сили оборони пошкодили на Херсонщині три С-300 росіян - Гуменюк

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“Вони ще мають багато зброї, яку нам доведеться нищити. Сезон „бавовни“ триває, ми проголосили його тоді, коли у них (окупантів — ред.) був курортний сезон. Оскільки погода дозволяє, ми будемо продовжувати „засівати бавовну“. Роботи багато і плани в нас великі”, — сказала Наталія Гуменюк.

Вона додала, що окрім знищення російської ЗРК С-400 “Тріумф” у Криму, ще було знищено та пошкоджено три пускових установки С-300. Тепер вони не можуть більше використовуватись армією рф ні як засіб захисту на Херсонщині, ні як засіб атаки.

“Ми пам’ятаємо, що С- 300 вони часто використовували в нетиповий спосіб за принципом „земля — повітря“, але влучали в об’єкти цивільної інфраструктури”, — зазначила речниця.

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