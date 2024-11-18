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Сикорский завтра созывает встречу в формате "Веймар+" по Украине. Среди приглашенных - Андрей Сибига

Сикорский завтра созывает встречу в формате "Веймар+" по Украине. Среди приглашенных - Андрей Сибига

Киев  •  УНН

 • 2745 просмотра

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Глава МИД Польши организует встречу в формате "Веймар+" для обсуждения помощи Украине. На встрече обсудят противодействие попыткам рф навязать свое видение исхода войны.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский созывает завтра в Варшаве встречу по Украине. Он отметил, что "нужно думать и обсуждать непредвиденные обстоятельства", поскольку путин все еще намерен навязать Украине свое представление результата войны, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Это встреча в формате "Веймар+". Как известно, Веймарский треугольник - это формула сотрудничества между Польшей, Германией и Францией. Но поскольку времена требовательные, а проблемы драматические, мы также пригласили другие страны и будущего высокого представителя. На встречу приглашен и мой друг Андрей Сибига (министр иностранных дел Украины - ред.), и я надеюсь, он сможет присутствовать. Если нет, я проинформирую его о результатах", - сказал Сикорский.

Глава МИД Польши подчеркнул, что ситуация в Украине достаточно сложная и вспомнил попытки россии уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Путин делает это, чтобы показать, что он все еще намерен навязать Украине свое решение. Он пытается укрепить свою позицию, вызвав волну беженцев из Украины в ЕС. Нам нужно думать и обсуждать непредвиденные обстоятельства относительно того, что делать, чтобы помочь Украине укрепить ее позицию в переговорах, если это произойдет", - резюмировал Сикорский.

Топ-чиновник Польши также приветствовал вероятное решение администрации США разрешить Украине удары дальнобойным оружием по территории рф.

"Украина является жертвой агрессии по международному праву, Уставу ООН, решениям Генеральной Ассамблеи ООН. Мы не только обязаны осудить агрессора, мы также обязаны принять контрмеры против агрессора и вернуть его к соблюдению международного права", - отметил Сикорский.

Добавим

На прошлой неделе Сикорский сообщил, что в Варшаве пройдут переговоры по войне рф против Украины в формате "Веймарский треугольник +". Отмечалось, что на встрече будут присутствовать представители Германии, Польши и Франции, а также будет присутствовать Кая Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
kaia-kallasКайя Каллас
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
varshavaВаршава
frantsiyaФранция
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
polshaПольша