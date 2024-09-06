Сибига созвонился с главой МИД Молдовы: обсудили укрепление отношений и работу по вступлению в ЕС
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с Михаилом Попшоем укрепление двусторонних отношений и совместную работу по вступлению в ЕС. Министры договорились поддерживать тесный диалог и поблагодарили за взаимную поддержку.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что провел телефонный разговор с главой МИД Молдовы Михаилом Попшоем, пишет УНН.
Имел разговор со своим молдавским коллегой Михаилом Попшоем, во время которого поблагодарил за солидарность и поддержку Молдовы. Мы обсудили пути укрепления наших добрососедских отношений и совместной работы над нашей повесткой дня по вступлению в ЕС. Мы договорились поддерживать тесный диалог
Сибіга провів першу телефонну розмову на посаді очільника МЗС: зідзвонився із Сікорським6 сентября 2024, 07:50 • 20599 просмотров