Сибіга зідзвонився з головою МЗС Молдови: обговорили зміцнення відносин та роботу щодо вступу до ЄС
Київ • УНН
Андрій Сибіга обговорив з Міхаїлом Попшоєм зміцнення двосторонніх відносин та спільну роботу щодо вступу до ЄС. Міністри домовилися підтримувати тісний діалог та подякували за взаємну підтримку.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонну розмову з очільником МЗС Молдови Міхаїлом Попшоєм, пише УНН.
Мав розмову зі своїм молдовським колегою Міхаїлом Попшоєм, під час якої подякував за солідарність і підтримку Молдови. Ми обговорили шляхи зміцнення наших добросусідських відносин та спільної роботи над нашим порядком денним щодо вступу до ЄС. Ми домовилися підтримувати тісний діалог
Сибіга провів першу телефонну розмову на посаді очільника МЗС: зідзвонився із Сікорським06.09.24, 10:50 • 23691 перегляд