Сибига с главой МИД Израиля обсудили угрозы от российско-иранского сотрудничества

ukenru
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
  •  51375 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
  •  75642 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
  •  101342 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
  •  107352 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
  •  112541 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
  •  138178 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
  •  113658 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142233 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  220779 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  155069 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Энергетика, бомбоубежища и оружие: Зеленский рассказал, на что будут направлены 35 млрд евро от ЕС

Энергетика, бомбоубежища и оружие: Зеленский рассказал, на что будут направлены 35 млрд евро от ЕС

  •  23889 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики и производство ракет

Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики и производство ракет

  •  17494 просмотра
В Раде рассказали, как планируют покрыть дефицит бюджета в 500 млрд гривен

В Раде рассказали, как планируют покрыть дефицит бюджета в 500 млрд гривен

  •  13898 просмотра
Австралия может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams - СМИ

Австралия может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams - СМИ

  •  18348 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

  •  28391 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

  •  117169 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  119802 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  122470 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  128619 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

  •  138178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

  •  51375 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

  •  28391 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  117972 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  173008 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

19 сентября 2024, 02:56  •  164516 просмотра
Актуальное
Сибига с главой МИД Израиля обсудили угрозы от российско-иранского сотрудничества

Сибига с главой МИД Израиля обсудили угрозы от российско-иранского сотрудничества

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 20:24  •  1808 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с израильским коллегой Исраэлем Кацем поддержку Украины и угрозы от сотрудничества рф и Ирана. Сибига поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и Формулы мира.

Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал о проведении своего телефонного разговора с израильским коллегой Исраэлем Кацем. В ходе беседы Сибига выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за поддержку Формулы мира.

Во время разговора обсуждались угрозы, возникающие от сотрудничества между рф и Ираном, а также усилия по противодействию возможным поставкам баллистических ракет в страну-агрессора.

Після Румунії Сибіга відправиться до Словаччини: про що говоритиме18 сентября 2024, 13:44 • 14368 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
izrailИзраиль
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина
iranИран