Сибига с главой МИД Израиля обсудили угрозы от российско-иранского сотрудничества

Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал о проведении своего телефонного разговора с израильским коллегой Исраэлем Кацем. В ходе беседы Сибига выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за поддержку Формулы мира.

Во время разговора обсуждались угрозы, возникающие от сотрудничества между рф и Ираном, а также усилия по противодействию возможным поставкам баллистических ракет в страну-агрессора.

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