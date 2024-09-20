Сибига с главой МИД Израиля обсудили угрозы от российско-иранского сотрудничества
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с израильским коллегой Исраэлем Кацем поддержку Украины и угрозы от сотрудничества рф и Ирана. Сибига поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и Формулы мира.
Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал о проведении своего телефонного разговора с израильским коллегой Исраэлем Кацем. В ходе беседы Сибига выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за поддержку Формулы мира.
Во время разговора обсуждались угрозы, возникающие от сотрудничества между рф и Ираном, а также усилия по противодействию возможным поставкам баллистических ракет в страну-агрессора.
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