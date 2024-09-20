Сибіга з главою МЗС Ізраїлю обговорили загрози від російсько-іранської співпраці
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з ізраїльським колегою Ісраелем Кацем підтримку України та загрози від співпраці рф та Ірану. Сибіга подякував за підтримку суверенітету України та Формули миру.
Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ізраїлю. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував про проведення своєї телефонної розмови з ізраїльським колегою Ісраелем Кацем. У ході бесіди Сибіга висловив подяку за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за підтримку Формули миру.
Під час розмови обговорювалися загрози, що виникають від співпраці між рф та Іраном, а також зусилля з протидії можливим поставкам балістичних ракет до країни-агресора.
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