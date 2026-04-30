Сибига прокомментировал отказ разгружать в Израиле судно с краденым РФ украинским зерном: позитивный шаг

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал отказ разгружать в Израиле судно с украденным рф украинским зерном, пишет УНН.

Детали

"Решение о том, что судно PANORMITIS, незаконно перевозящее зерно с временно оккупированных территорий Украины, не будет разгружаться в Израиле – это позитивный шаг. Это свидетельствует об эффективности юридических и дипломатических усилий Украины. В то же время это четкий сигнал всем остальным судам, капитанам, операторам, страховщикам и правительствам: не покупайте краденое украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления", - отметил глава МИД.

"Мы продолжаем следить за этим судном и предостерегаем всех от любого сотрудничества с ним. Мы и впредь будем усиливать санкционное давление на российский "теневой флот", занимающийся вывозом зерна", - добавил министр.

В Израиле не станут разгружать судно с украденным рф украинским зерном - СМИ