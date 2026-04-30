В Израиле не станут разгружать судно с украденным рф украинским зерном - СМИ

Партия зерна, которую, по данным Украины, украла россия, не будет разгружена в Израиле, сообщил израильский чиновник The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

По словам израильского чиновника, "решение не принимать пшеницу и ячмень на борту судна Panormitis под панамским флагом было принято израильским импортером, а не правительственными чиновниками".

Этот груз в последние дни спровоцировал словесную войну между Израилем и Украиной, причем министр иностранных дел Украины пообещал, что Киев будет преследовать "пособников" теневого флота россии.

"Мы предупреждаем все организации и страны, что мы будем решительно реагировать на любую кражу нашего зерна", – заявил министр иностранных дел Андрей Сибига ранее на этой неделе.

