Израилю направили пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном - Генпрокурор Кравченко

Эксклюзив
10:12 • 7304 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
08:26 • 18259 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
08:08 • 16181 просмотра
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg
07:15 • 15509 просмотра
Более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в профсоюзных санаториях - глава ФПУ Сергей БызовPhoto
Эксклюзив
06:19 • 26791 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
29 апреля, 05:40 • 17410 просмотра
После 30 не поздно — директор Перинатального центра Говсеев об оптимальном возрасте для рождения ребенка
Эксклюзив
28 апреля, 15:59 • 24027 просмотра
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
28 апреля, 13:16 • 46123 просмотра
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 74958 просмотра
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
28 апреля, 10:45 • 44954 просмотра
Парламент вслед за военным положением одобрил продление мобилизации
Популярные новости
Генштаб сообщил о 1180 ликвидированных россиянах за сутки и существенных потерях техникиPhoto29 апреля, 04:00 • 22655 просмотра
Ракетно-дроновая атака на Шостку унесла жизнь женщины и вызвала масштабные пожары29 апреля, 04:11 • 15793 просмотра
Ночные удары по Крыму повредили подстанцию и вероятные позиции военных РФ29 апреля, 04:35 • 18306 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы06:46 • 22387 просмотра
Права венгров в Украине не ущемляют - глава Берегово во время встречи с Мадьяром08:02 • 11780 просмотра
публикации
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
10:12 • 7316 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
Эксклюзив
08:26 • 18279 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы06:46 • 22450 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
06:19 • 26801 просмотра
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 74961 просмотра
Израилю направили пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном - Генпрокурор Кравченко

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Офис Генпрокурора просит Израиль арестовать судно PANORMITIS и его груз. Следствие считает, что корабль перевозит похищенное украинское зерно.

Израилю направили пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном - Генпрокурор Кравченко

Украинская сторона в направленном Израилю пакете документов относительно российского судна с похищенным украинским зерном просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа, сообщил подробности Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Отправили израильской стороне пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном. Офис Генерального прокурора инициировал арест морского судна PANORMITIS / "Панорамитис" и груза, который, по данным следствия, может быть частью схемы по легализации незаконно вывезенного украинского зерна. Соответствующий запрос о международной правовой помощи уже направлен компетентным органам Государства Израиль. Сегодня наши документы уже находятся там

- написал Кравченко.

Украина официально обратилась к Израилю относительно судна, подозреваемого в перевозке краденого зерна - МИД29.04.26, 14:01 • 1080 просмотров

Детали

Как сообщил Генпрокурор, "украинская сторона просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа"

По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное с временно оккупированных территорий Украины. Продукцию загрузили после перевалки с другого судна. Сейчас оно, как указано, направляется в порт Хайфа.

"Следователи задокументировали факты незаконного захода судна в закрытые порты Украины. Это грубое нарушение украинского законодательства и норм международного морского права", - сообщил Кравченко.

Досудебное расследование этого дела осуществляет Главное следственное управление СБУ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Цифры с начала полномасштабного вторжения рф

"С начала полномасштабной агрессии рф с временно оккупированных территорий Украины незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции общей стоимостью более 20 млрд грн", - сообщил Генпрокурор.

Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям против Украины. Работаем дальше

- подчеркнул Кравченко.

ЕС обратился к Израилю из-за российского судна с краденым украинским зерном29.04.26, 12:43 • 2426 просмотров

