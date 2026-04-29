Израилю направили пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном - Генпрокурор Кравченко
Офис Генпрокурора просит Израиль арестовать судно PANORMITIS и его груз. Следствие считает, что корабль перевозит похищенное украинское зерно.
Украинская сторона в направленном Израилю пакете документов относительно российского судна с похищенным украинским зерном просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа, сообщил подробности Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Отправили израильской стороне пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном. Офис Генерального прокурора инициировал арест морского судна PANORMITIS / "Панорамитис" и груза, который, по данным следствия, может быть частью схемы по легализации незаконно вывезенного украинского зерна. Соответствующий запрос о международной правовой помощи уже направлен компетентным органам Государства Израиль. Сегодня наши документы уже находятся там
Как сообщил Генпрокурор, "украинская сторона просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа"
По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное с временно оккупированных территорий Украины. Продукцию загрузили после перевалки с другого судна. Сейчас оно, как указано, направляется в порт Хайфа.
"Следователи задокументировали факты незаконного захода судна в закрытые порты Украины. Это грубое нарушение украинского законодательства и норм международного морского права", - сообщил Кравченко.
Досудебное расследование этого дела осуществляет Главное следственное управление СБУ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Цифры с начала полномасштабного вторжения рф
"С начала полномасштабной агрессии рф с временно оккупированных территорий Украины незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции общей стоимостью более 20 млрд грн", - сообщил Генпрокурор.
Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям против Украины. Работаем дальше
