Израилю направили пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном - Генпрокурор Кравченко

Украинская сторона в направленном Израилю пакете документов относительно российского судна с похищенным украинским зерном просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа, сообщил подробности Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Отправили израильской стороне пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном. Офис Генерального прокурора инициировал арест морского судна PANORMITIS / "Панорамитис" и груза, который, по данным следствия, может быть частью схемы по легализации незаконно вывезенного украинского зерна. Соответствующий запрос о международной правовой помощи уже направлен компетентным органам Государства Израиль. Сегодня наши документы уже находятся там - написал Кравченко.

Детали

Как сообщил Генпрокурор, "украинская сторона просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа"

По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное с временно оккупированных территорий Украины. Продукцию загрузили после перевалки с другого судна. Сейчас оно, как указано, направляется в порт Хайфа.

"Следователи задокументировали факты незаконного захода судна в закрытые порты Украины. Это грубое нарушение украинского законодательства и норм международного морского права", - сообщил Кравченко.

Досудебное расследование этого дела осуществляет Главное следственное управление СБУ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Цифры с начала полномасштабного вторжения рф

"С начала полномасштабной агрессии рф с временно оккупированных территорий Украины незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции общей стоимостью более 20 млрд грн", - сообщил Генпрокурор.

Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям против Украины. Работаем дальше - подчеркнул Кравченко.

