ЕС обратился к Израилю из-за российского судна с краденым украинским зерном

Европейский Союз обратился к Израилю по поводу российского судна, перевозившего краденое украинское зерно, которому было разрешено пришвартоваться в израильском порту Хайфа, сообщил во вторник представитель ЕС по иностранным делам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия россии и обходить санкции ЕС, и остаемся готовыми бороться с такими действиями, внося в список лиц и организаций в третьих странах, если это необходимо", – заявил представитель ЕС Ануар Эль-Ануни в ответ на запрос о комментарии по ситуации.

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Израиля по этому вопросу", – сказал он.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что вручило послу "ноту протеста".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Киев не предоставил никаких доказательств своих заявлений.

"Судно не зашло в порт и еще не подало свои документы. Проверить правдивость украинских заявлений невозможно", – сказал он на пресс-конференции в Иерусалиме.

Саар сказал, что Украина, по состоянию на вторник, не подавала никакого запроса на правовую помощь, и отверг то, что он назвал "твиттер-дипломатией".

"Израиль – это государство, которое придерживается верховенства права. Мы еще раз говорим нашим украинским друзьям: если у вас есть какие-либо доказательства кражи, пришлите их через соответствующие каналы", – сказал он.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил журналистам, что Киев предоставил "широкую информацию и доказательства" незаконности груза, прежде чем обнародовать информацию. Министерство иностранных дел опубликовало хронологию своих действий и контактов с израильскими властями.

"Мы не позволим ни одной стране в любом географическом регионе способствовать незаконной торговле краденым зерном, которое финансирует нашего врага", – сказал Тихий.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков отказался от комментариев во вторник, заявив, что россия не будет вмешиваться.

Трейдеры сообщили Reuters, что невозможно отследить происхождение пшеницы после ее смешивания.

