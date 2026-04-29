ЕС обратился к Израилю из-за российского судна с краденым украинским зерном

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Евросоюз обратился к Израилю из-за российского судна с краденым зерном в порту Хайфа. ЕС готов наказывать третьи страны за помощь в обходе санкций.

Европейский Союз обратился к Израилю по поводу российского судна, перевозившего краденое украинское зерно, которому было разрешено пришвартоваться в израильском порту Хайфа, сообщил во вторник представитель ЕС по иностранным делам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия россии и обходить санкции ЕС, и остаемся готовыми бороться с такими действиями, внося в список лиц и организаций в третьих странах, если это необходимо", – заявил представитель ЕС Ануар Эль-Ануни в ответ на запрос о комментарии по ситуации.

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Израиля по этому вопросу", – сказал он.

ЕС рассматривает санкции против израильтян из-за контрабанды украденного рф украинского зерна - СМИ28.04.26, 08:47 • 3898 просмотров

Министерство иностранных дел Украины заявило, что вручило послу "ноту протеста".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Киев не предоставил никаких доказательств своих заявлений.

"Судно не зашло в порт и еще не подало свои документы. Проверить правдивость украинских заявлений невозможно", – сказал он на пресс-конференции в Иерусалиме.

Саар сказал, что Украина, по состоянию на вторник, не подавала никакого запроса на правовую помощь, и отверг то, что он назвал "твиттер-дипломатией".

"Израиль – это государство, которое придерживается верховенства права. Мы еще раз говорим нашим украинским друзьям: если у вас есть какие-либо доказательства кражи, пришлите их через соответствующие каналы", – сказал он.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил журналистам, что Киев предоставил "широкую информацию и доказательства" незаконности груза, прежде чем обнародовать информацию. Министерство иностранных дел опубликовало хронологию своих действий и контактов с израильскими властями.

"Мы не позволим ни одной стране в любом географическом регионе способствовать незаконной торговле краденым зерном, которое финансирует нашего врага", – сказал Тихий.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков отказался от комментариев во вторник, заявив, что россия не будет вмешиваться.

Трейдеры сообщили Reuters, что невозможно отследить происхождение пшеницы после ее смешивания.

Послу Израиля вручили ноту протеста из-за украденного рф украинского зерна - МИД28.04.26, 15:21 • 3246 просмотров

Юлия Шрамко

