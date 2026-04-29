Украина официально обратилась к Израилю относительно судна, подозреваемого в перевозке краденого зерна - МИД

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Украина просит Израиль принять меры в отношении судна Panormitis из-за перевозки краденого зерна. Офис Генпрокурора уже направил официальный запрос на основании решения суда.

Украина официально обратилась к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры в отношении судна "Панорамитис" (Panormitis), сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Украина официально обратилась к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры в отношении судна "Панорамитис". Офис Генерального прокурора направил соответствующий запрос властям Израиля на основании решения украинского суда об аресте судна в рамках текущего расследования

- сообщил глава МИД Украины.

Судно, как отметил министр, "подозревается в перевозке зернового груза, который был незаконно вывезен из закрытого порта на временно оккупированной территории Украины с нарушением международного права и законодательства Украины".

Это не твиттер-дипломатия, а вполне конкретный юридический и дипломатический запрос на международную правовую помощь, требующий ответа. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями

- написал Сибига.

Дополнение

Это заявление прозвучало после того, как министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Украина якобы не предоставила никаких доказательств своих заявлений. Саар заявлял, что Украина, по состоянию на вторник, не подавала ни одного запроса на правовую помощь, и отверг то, что он назвал "твиттер-дипломатией".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Андрей Сибига
Израиль
Генеральный прокурор Украины
Министерство иностранных дел Украины
Украина