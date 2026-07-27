Сибига озвучил ожидания от Совбеза ООН из-за ударов рф в Черном море

Украина инициировала заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится сегодня в 17:00, и ожидает "четкой и принципиальной реакции" на удары рф в Черном море, заявил в понедельник в X глава МИД Украины Андрей Сибига, указав, что Украина остается верной Уставу ООН и международному праву и продолжает работать ради всеобъемлющего и прочного мира, пишет УНН.

Сегодня в 17:00 по киевскому времени Совет Безопасности ООН соберется по просьбе Украины. Ожидаем четкой и принципиальной реакции на последние удары россии по украинской гражданской инфраструктуре и коммерческим судам в Черном море. - написал Сибига.

Глава МИД указал, что "россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, а также угрожает свободе судоходства и глобальной продовольственной безопасности своими атаками на торговое судоходство в Черном море".

"Благодарим наших партнеров за непоколебимую поддержку и принципиальную позицию. Сильный и единый сигнал от Совета Безопасности жизненно необходим для усиления давления на агрессора и обеспечения ответственности", - добавил он.

Украина остается верной Уставу ООН и международному праву и продолжает работать ради всеобъемлющего и прочного мира. Россия должна прекратить свои атаки и завершить войну - подчеркнул Сибига.

Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за обстрелов судов в Черном море по запросу Украины