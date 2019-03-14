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"Скорые" в Киеве приезжают впритык из-за невежливых водителей - медик

Киев • УНН

 • 17441 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Машини скорой помощи в Киеве приезжают впритык, или даже позже установленного регламентом времени на место вызова из-за того, что им банально не уступают дорогу другие водители. Ситуация могла бы сложиться иначе, если б штраф за непропуск "скорой" повысили, или хотя бы начали взимать с нарушителей. Об этом корреспонденту УНН рассказал доктор медицины неотложного состояния отдела медицины катастроф города Киев Георгий Ловигин.

"Скорые" в Киеве приезжают впритык из-за невежливых водителей - медик

"Ситуации на дорогах бывают, к сожалению, разные, и вызовы бывают крайне экстренные – когда необходимо добраться до места вызова в максимально короткий промежуток времени. Довольно сильно огорчает, когда мы едем на всех парах, с сиреной и со включёнными проблесковыми маячками, наши машины едут либо на реанимационные мероприятия, либо у нас крайне сложный пациент, и никто не пропускает", - сказал собеседник.

По его словам, такие ситуации чаще всего происходят на центральных улицах города и на крупных бульварах, а так же во время часа-пик.

Врачи отметили, что в европейских странах распространена и постоянно выполняется практика, когда машины образовывают коридор для бригады скорой медицинской помощи, спешащей на вызов.

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"Когда мы едем, перед нами 30-40 машин, и все стоят, получается довольно экстремальная ситуация, ничего нельзя сделать. В ход идёт все: иногда доходит до того, что приходится открывать окошко и махать руками, чтоб максимально уступили дорогу. По этому в данной ситуации я – за поднятие штрафов водителям, которые не пропускают. Штрафы - они в принципе есть, но необходимо водителей хотя бы начать штрафовать по факту, пусть даже символической суммой. Чтоб люди понимали, что за это уже идет наказание", - считает Ловигин.

Он добавил, что по дороге на выезд перед машиной бригады могут стоять по несколько десятков машин, ни одна из которых не пропустит "скорую".

"Сомневаюсь, что кто нибуть из этого потока приходят штрафы", - добавил он.

Отметим, на сегодня в Украине штраф за непредоставление преимущества в движении ТС скорой, пожарной, полиции, которые движутся с включенными проблесковыми маячками, составляет чуть более 500 грн.

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Кроме того, медиков возмущает ситуация, когда после того, как машину "скорой" всё же пропускают, остальные машины становятся за ней "в кортеж".

Мешают машинам экстренной медицинской помощи добираться до пациентов и транспортные средства, припаркованные в неположенных местах, которые таким образом занимают по несколько полос дорожного движения.

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Отметим, согласно информации Министерства Здравоохранения Украины, в 2019 году бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут.

"Если идти по регламенту про 10 минут на прибытие, то, скажем, в час пик – утром или после 16:00, половина вызовов могут быть с задержкой, незначительной – минута-полторы. Обычно вкладываемся впритык за счёт огромного трафика и потока автомобилей", - отмечает Ловигин.

Он рассказал, что в некоторых случаях, когда проезжие машины не реагируют на сирены и маячки "скорой", бригадам приходится доставать и использовать рупор.

"Когда был тяжелый случай на станции метро "Палац Спорта", нам ехать было прилично, в час-пик после 17:00", - рассказал медик.

Как сообщал УНН, 9 декабря на станции метро Дворец спорта умерла 9-летняя девочка.

В тот раз, по его словам, бригаде пришлось достать рупор и вещать из окон, чтоб машину пропустили.

"Тогда время доезда было 6 минут. Если б не час-пик, мы б за 4 доехали. Две минуты мы просто потеряли за счёт потока транспорта. Мы очень много времени на это теряем", - заявил врач.

В то же время медицинские сотрудники отмечают, что всё же находится определённое количество водителей, которые пропускают "скорую" и подают пример окружающим.

"Самое интересное – с таксистами. Они – ребята более-менее ответственные, пытаются уступать и сами подстраиваются под скорую помощь, мешая другим автомобилям влезть перед нами", - заявил собеседник.

Кроме того, по его словам, гораздо лучше водители реагируют в основном на частные неотложные службы, а так же пожарные бригады.

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