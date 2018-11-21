В Одессе "скорая" с пациенткой попала в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. 20 ноября в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, что транспортировал пациентку. ДТП произошло на пересечении улиц Разумовской и Мечникова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одессы.
“Произошло столкновение автомобиля Renault и машины скорой помощи, передвигалась с включенными спецсигналами. От удара скорая помощь перевернулась, в результате чего получили повреждения Ford и Renault”, - сообщили в пресс-службе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сразу 10 авто столкнулись в Днепре, трое пострадавших
Всего в ДТП повреждено 4 автомобиля, о пострадавших в настоящее время информация уточняется. По данным пресс-службы, скорая везла летнюю женщину, после аварии ее перегрузили в другую машину скорой помощи, и врач с фельдшером поехали с ней в больницу.
Как ранее информировал УНН, в Харьковской области трактор, посыпая заснеженную дорогу, столкнулся сразу с восемью автомобилями.