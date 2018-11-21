В Одесі "швидка" з пацієнткою потрапила в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. 20 листопада в Одесі стало ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги, что транспортував пацієнтку. ДТП сталося на Молдаванці - на перетіні вулиць Разумовської та Мечникова, передає УНН із посиланням на прес-службу патрульної полиції Одеси.
“Сталося зіткнення автомобіля Renault та машини швидкої допомоги, яка пересувалася з увімкненими спецсигналами. Від удару швидка допомога перекинулася, в результаті чого отримали пошкодження Ford і Renault”, — повідомили у прес-службі.
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Всього у ДТП пошкоджено 4 автомобілі, про постраждалих у даний час інформація уточнюється. За даними прес-служби, швидка везла літню жінку, після аварії її перевантажили в іншу машину швидкої допомоги, і лікар із фельдшером поїхали із нею в лікарню.
Причини та обставини з'ясовуються правоохоронцями.
Як раніше інформував УНН, у Харківській області трактор, посипаючи засніжену дорогу, зіткнувся одразу з вісьмома автомобілями.