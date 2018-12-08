В Житомире столкнулись "скорая" и легковой автомобиль, пострадали 8 человек
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Житомире столкнулись карета скорой и легковушка, предварительно травмы получили 8 человек. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.
Авария произошла сегодня около 10:27 на перекрестке улиц Домбровского и Мазепы.
Предварительно известно, что авто “скорой” с включенными проблесковыми маячками двигалось на красный свет, в это время произошло столкновение с автомобилем “Хюндай”.
От столкновения обе машины врезались в жилой дом.
“Предварительно пострадало 8 человек”, — сообщила Алла Ващенко.
Напомним, в Луцке автомобиль “Opel Vectra C” врезался в маршрутное такси “Богдан”, сообщением Луцк-Дубище. В результате ДТП двое пассажиров маршрутки и водитель легковушки получили телесные повреждения.