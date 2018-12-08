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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Житомире столкнулись "скорая" и легковой автомобиль, пострадали 8 человек

Киев • УНН

 • 11698 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Житомире столкнулись карета скорой и легковушка, предварительно травмы получили 8 человек. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

В Житомире столкнулись "скорая" и легковой автомобиль, пострадали 8 человек

Авария произошла сегодня около 10:27 на перекрестке улиц Домбровского и Мазепы.

Предварительно известно, что авто “скорой” с включенными проблесковыми маячками двигалось на красный свет, в это время произошло столкновение с автомобилем “Хюндай”.

От столкновения обе машины врезались в жилой дом.

“Предварительно пострадало 8 человек”, — сообщила Алла Ващенко.

Напомним, в Луцке автомобиль “Opel Vectra C” врезался в маршрутное такси “Богдан”, сообщением Луцк-Дубище. В результате ДТП двое пассажиров маршрутки и водитель легковушки получили телесные повреждения.

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