У Житомирі зіштовхнулись "швидка" та легковик, постраждали 8 осіб
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Житомирі зіштовхнулись карета швидкої та легковик, попередньо травми отримали 8 людей. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила керівник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
Аварія сталась сьогодні близько 10:27 на перехресті вулиць Домбровського та Мазепи.
Попередньо відомо, що авто "швидкої" з увімкненими проблисковими маячками рухалось на червоне світло, в цей час відбулось зіткнення із легковиком "Хюндай".
Від зіткнення обидві машини врізались у житловий будинок.
"Попередньо постраждало 8 людей", - повідомила Алла Ващенко.
Нагадаємо, у Луцьку легковик “Opel Vectra C” врізався у маршрутне таксі “Богдан”, сполученням Луцьк-Дубище. У результаті ДТП двоє пасажирів маршрутки та водій легковика отримали тілесні ушкодження.