"Швидкі" в Києві приїжджають впритул через нечемних водіїв - медик

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 22061 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 52662 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 52852 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 68343 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 85829 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 84496 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 167276 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98852 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72061 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 326052 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
51%
Популярнi новини

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 22874 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 19454 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 16027 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 15272 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 31819 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 167279 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 326054 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 259521 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 370592 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 381403 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 22061 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14393 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 19469 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26276 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47159 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

"Швидкі" в Києві приїжджають впритул через нечемних водіїв - медик

Київ • УНН

 • 17441 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Машини швидкої допомоги в Києві приїжджають впритул, або навіть пізніше встановленого регламентом часу на місце виклику через те, що їм банально не поступаються дорогою інші водії. Ситуація могла б скластися інакше, якби штраф за непропуск "швидкої" підвищили, або хоча б почали стягувати з порушників. Про це кореспонденту УНН розповів доктор медицини невідкладного стану відділу медицини катастроф міста Київ Георгій Ловігін.

"Швидкі" в Києві приїжджають впритул через нечемних водіїв - медик

"Ситуації на дорогах бувають, на жаль, різні, і виклики бувають вкрай екстрені - коли необхідно дістатися до місця виклику в максимально короткий проміжок часу. Досить сильно засмучує, коли ми їдемо на всіх парах, з сиреною і з включеними проблисковими маячками, наші машини їдуть або на реанімаційні заходи, або у нас вкрай складний пацієнт, і ніхто не пропускає", - сказав співрозмовник.

За його словами, такі ситуації найчастіше відбуваються на центральних вулицях міста і на великих бульварах, а також під час години-пік.

Лікарі відзначили, що в європейських країнах поширена і постійно виконується практика, коли машини утворюють коридор для бригади швидкої медичної допомоги, що поспішає на виклик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі "швидка" з пацієнткою потрапила в ДТП

"Коли ми їдемо, перед нами 30-40 машин, і всі стоять, виходить досить екстремальна ситуація, нічого не можна зробити. У хід йде все: іноді доходить до того, що доводиться відкривати віконце і махати руками, щоб максимально поступилися дорогою. З цього в даній ситуації я - за підняття штрафів водіям, які не пропускають. Штрафи - вони в принципі є, але необхідно водіїв хоча б почати штрафувати за фактом, нехай навіть символічною сумою. Щоб люди розуміли, що за це вже йде покарання", - вважає Ловігін.

Він додав, що по дорозі на виїзд перед машиною бригади можуть стояти по кілька десятків машин, жодна з яких не пропустить "швидку".

"Сумніваюся, що хтось нибуть з цього потоку приходять штрафи", - додав він.

Відзначимо, на сьогодні в Україні штраф за ненадання переваги в русі ТЗ швидкої, пожежної, поліції, які рухаються з увімкненими проблисковими маячками, становить трохи більше 500 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Житомирі зіткнулися "швидка" і легковий автомобіль, постраждали 8 осіб

Крім того, медиків обурює ситуація, коли після того, як машину "швидкої" все ж пропускають, інші машини стають за нею "в кортеж".

Заважають машинам екстреної медичної допомоги добиратися до пацієнтів і транспортні засоби, припарковані в недозволених місцях, які таким чином займають по кілька смуг дорожнього руху.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові "швидка" влетіла в підземний перехід

Відзначимо, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я України, в 2019 році бригада екстреної медичної допомоги повинна прибути на місце події в містах - протягом 10 хвилин.

"Якщо йти за регламентом про 10 хвилин на прибуття, то, скажімо, в годину пік - вранці або після 16:00, половина викликів можуть бути з затримкою, незначною - хвилина-півтори. Зазвичай вкладаємося впритул за рахунок величезного трафіку і потоку автомобілів" , - зазначає Ловігін.

Він розповів, що в деяких випадках, коли проїжджі машини не реагують на сирени і маячки "швидкої", бригадам доводиться діставати і використовувати рупор.

"Коли був важкий випадок на станції метро "Палац Спорту", нам їхати було пристойно, в годину-пік після 17:00", - розповів медик.

Як повідомляв УНН, 9 грудня на станції метро Палац спорту померла 9-річна дівчинка.

Того разу, за його словами, бригаді довелося дістати рупор і віщати з вікон, щоб машину пропустили.

"Тоді час доїзду було 6 хвилин. Якщо б не годину-пік, ми б за 4 доїхали. Дві хвилини ми просто втратили за рахунок потоку транспорту. Ми дуже багато часу на це втрачаємо", - заявив лікар.

У той же час медичні співробітники відзначають, що все ж знаходиться певна кількість водіїв, які пропускають "швидку" і подають приклад оточуючим.

"Найцікавіше - з таксистами. Вони - хлопці більш-менш відповідальні, намагаються поступатися і самі підлаштовуються під швидку допомогу, заважаючи іншим автомобілям влізти перед нами", - заявив співрозмовник.

Крім того, за його словами, набагато краще водії реагують в основному на приватні невідкладні служби, а так само пожежні бригади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'яКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,420.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,566.90