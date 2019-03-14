"Швидкі" в Києві приїжджають впритул через нечемних водіїв - медик

"Ситуації на дорогах бувають, на жаль, різні, і виклики бувають вкрай екстрені - коли необхідно дістатися до місця виклику в максимально короткий проміжок часу. Досить сильно засмучує, коли ми їдемо на всіх парах, з сиреною і з включеними проблисковими маячками, наші машини їдуть або на реанімаційні заходи, або у нас вкрай складний пацієнт, і ніхто не пропускає", - сказав співрозмовник.



За його словами, такі ситуації найчастіше відбуваються на центральних вулицях міста і на великих бульварах, а також під час години-пік.



Лікарі відзначили, що в європейських країнах поширена і постійно виконується практика, коли машини утворюють коридор для бригади швидкої медичної допомоги, що поспішає на виклик.



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"Коли ми їдемо, перед нами 30-40 машин, і всі стоять, виходить досить екстремальна ситуація, нічого не можна зробити. У хід йде все: іноді доходить до того, що доводиться відкривати віконце і махати руками, щоб максимально поступилися дорогою. З цього в даній ситуації я - за підняття штрафів водіям, які не пропускають. Штрафи - вони в принципі є, але необхідно водіїв хоча б почати штрафувати за фактом, нехай навіть символічною сумою. Щоб люди розуміли, що за це вже йде покарання", - вважає Ловігін.



Він додав, що по дорозі на виїзд перед машиною бригади можуть стояти по кілька десятків машин, жодна з яких не пропустить "швидку".



"Сумніваюся, що хтось нибуть з цього потоку приходять штрафи", - додав він.



Відзначимо, на сьогодні в Україні штраф за ненадання переваги в русі ТЗ швидкої, пожежної, поліції, які рухаються з увімкненими проблисковими маячками, становить трохи більше 500 грн.



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Крім того, медиків обурює ситуація, коли після того, як машину "швидкої" все ж пропускають, інші машини стають за нею "в кортеж".



Заважають машинам екстреної медичної допомоги добиратися до пацієнтів і транспортні засоби, припарковані в недозволених місцях, які таким чином займають по кілька смуг дорожнього руху.



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Відзначимо, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я України, в 2019 році бригада екстреної медичної допомоги повинна прибути на місце події в містах - протягом 10 хвилин.



"Якщо йти за регламентом про 10 хвилин на прибуття, то, скажімо, в годину пік - вранці або після 16:00, половина викликів можуть бути з затримкою, незначною - хвилина-півтори. Зазвичай вкладаємося впритул за рахунок величезного трафіку і потоку автомобілів" , - зазначає Ловігін.



Він розповів, що в деяких випадках, коли проїжджі машини не реагують на сирени і маячки "швидкої", бригадам доводиться діставати і використовувати рупор.



"Коли був важкий випадок на станції метро "Палац Спорту", нам їхати було пристойно, в годину-пік після 17:00", - розповів медик.



Як повідомляв УНН, 9 грудня на станції метро Палац спорту померла 9-річна дівчинка.



Того разу, за його словами, бригаді довелося дістати рупор і віщати з вікон, щоб машину пропустили.



"Тоді час доїзду було 6 хвилин. Якщо б не годину-пік, ми б за 4 доїхали. Дві хвилини ми просто втратили за рахунок потоку транспорту. Ми дуже багато часу на це втрачаємо", - заявив лікар.



У той же час медичні співробітники відзначають, що все ж знаходиться певна кількість водіїв, які пропускають "швидку" і подають приклад оточуючим.



"Найцікавіше - з таксистами. Вони - хлопці більш-менш відповідальні, намагаються поступатися і самі підлаштовуються під швидку допомогу, заважаючи іншим автомобілям влізти перед нами", - заявив співрозмовник.



Крім того, за його словами, набагато краще водії реагують в основному на приватні невідкладні служби, а так само пожежні бригади.