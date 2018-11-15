Во Львове "скорая" влетела в подземный переход
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во Львове автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент УНН.
"Инцидент произошел сегодня ночью, около 4:00. На перекрестке улиц Владимира Великого - Стрыйская водитель "скорой" не справился с управлением и въехал в ограждение подземного перехода. Для оказания медицинской помощи в больницу доставлены двое пассажиров автомобиля - 42-летняя женщина и 64-летний мужчина. Их диагнозы уточняются", - сообщили в полиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, во Львове, убегая от полиции, водитель попал в ДТП, автомобиль перевернулся.