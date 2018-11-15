У Львові "швидка" влетіла в підземний перехід

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Львові автомобіль швидкої допомоги потрапила у ДТП. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області, передає кореспондент УНН.

"Інцидент стався сьогодні вночі, близько 4 години. На перехресті вулиць Володимира Великого - Стрийська водій "швидкої" не впорався з керування та в’їхав в огорожу підземного переходу. Для надання медичної допомоги у лікарню доставлені двоє пасажирів автомобіля – 42-річна жінка та 64-річний чоловік. Їх діагнози уточнюються", - повідомили у поліції.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Львові, тікаючи від поліції, водій потрапив у ДТП, авто перекинулося.

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