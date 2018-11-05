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Тікаючи від поліції, водій потрапив у ДТП, авто перекинулося

Тікаючи від поліції, водій потрапив у ДТП, авто перекинулося

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Львові водій з ознаками алкогольного сп'яніння, втікаючи від правоохоронців, врізався в огорожу, після чого автомобіль перекинувся. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області, передає УНН.

"Сьогодні вночі під час патрулювання на вулиці Коновальця екіпаж патрульної поліції виявив транспортний засіб Volkswagen Touran на іноземній реєстрації, водій якого рухався у темну пору доби з виключеними фарами. Інспектори надали через гучномовець вимогу зупинитися, проте порушник проігнорував її та почав тікати. На вулиці Городоцькій втікач не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з пішохідним огородженням, після чого перекинувся", – йдеться в повідомленні.

Водія витягнули з салону пошкодженої автівки та викликали йому "швидку". Згодом він відмовився від госпіталізації, тому що тілесних ушкоджень не отримав. Крім того, оскільки у 23-річного водія були ознаки алкогольного сп’яніння, йому запропонували пройти перевірку, і той погодився зробити це у медзакладі.

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"Висновок за результатами перевірки буде через два дні. На чоловіка склали протокол за вчинення ДТП та протокол за невиконання вимог про зупинку. Також винесли постанову за проїзд перехрестя на червоне світло. Якщо аналіз крові покаже, що водій перебував в стані алкогольного сп’яніння, на нього складуть протокол за ст. 130 КУпАП та передадуть матеріали в суд. Тоді чоловіку загрожуватиме відповідальність у розмірі 10200 гривень та позбавлення права керування строком на 1 рік", – уточнили у патрульній поліції.

Нагадаємо, поліцейський, коли його викрили на хабарі, втік від правоохоронців. При цьому, він протаранив два оперативних автомобілі. Також під час втечі він викинув гроші з вікна автівки.

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