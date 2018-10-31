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Спійманий на хабарі поліцейський скоїв ДТП, тікаючи від правоохоронців

Спійманий на хабарі поліцейський скоїв ДТП, тікаючи від правоохоронців

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Оперуповноваженого сектору карного розшуку Кіровоградського райвідділу поліції викрили на хабарі. При цьому, поліцейський, тікаючи від правоохоронців, протаранив два автомобілі. Про це повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону України, передає УНН.

Так, правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди оперуповноваженим сектору карного розшуку Кіровоградського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області.

"Установлено, що за вплив на працівників поліції щодо надання можливості безперешкодно рухатись автомобілям, які перевозять дрова для реалізації по території обслуговування Кропивницького відділу поліції, старший лейтенант поліції вимагав неправомірну вигоду в сумі 12 500 гривень", – йдеться в повідомленні.

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Вчора, 30 жовтня, після передачі чергової суми неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч грн поліцейський, вчиняючи опір працівникам правоохоронних органів, протаранив два оперативних автомобілі, та, використовуючи знання місцевості, втік у напрямку смт Аджамка Кіровоградської області.

"Під час переслідування втікача, за 100 м від місця передачі хабара, правоохоронцями виявлено та вилучено грошові кошти, які хабарник викинув з вікна свого автомобіля, а за 15 км − пошкоджений автомобіль Daewoo Lanos, на якому вдався до втечі", – уточнили у військовій прокуратурі.

Надалі, продовжуючи переслідування, поліцейського затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону планує повідомити затриманому поліцейському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 342 КК України, а також готується звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо, у Чернівецькій області поліцейські, яких викрили на хабарництві, намагалися втекти від СБУ на службовому автомобілі, щоб уникнути затримання.

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