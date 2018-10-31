Спійманий на хабарі поліцейський скоїв ДТП, тікаючи від правоохоронців

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Оперуповноваженого сектору карного розшуку Кіровоградського райвідділу поліції викрили на хабарі. При цьому, поліцейський, тікаючи від правоохоронців, протаранив два автомобілі. Про це повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону України, передає УНН.