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Пойманный на взятке полицейский совершил ДТП, убегая от правоохранителей

Пойманный на взятке полицейский совершил ДТП, убегая от правоохранителей

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Оперуполномоченного сектора уголовного розыска Кировоградского райотдела полиции разоблачили на взятке. При этом, полицейский, убегая от правоохранителей, протаранил два автомобиля. Об этом сообщили в военной прокуратуре Южного региона Украины, передает УНН.

Так, правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды оперуполномоченным сектора уголовного розыска Кировоградского районного отдела полиции ГУНП в Кировоградской области.

"Установлено, что при воздействии на работников полиции относительно предоставления возможности беспрепятственно двигаться автомобилям, которые перевозят дрова для реализации по территории обслуживания Кропивницкого отдела полиции, старший лейтенант полиции требовал неправомерную выгоду в сумме 12 500 гривен", – говорится в сообщении.

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Вчера, 30 октября, после передачи очередной суммы неправомерной выгоды в размере 5 тысяч грн полицейский, совершая сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, протаранил два оперативных автомобиля, и, используя знание местности, скрылся в направлении пгт Аджамка Кировоградской области.

"Во время преследования беглеца, в 100 м от места передачи взятки, правоохранителями обнаружены и изъяты денежные средства, которые взяточник выбросил из окна своего автомобиля, а в 15 км – поврежденный автомобиль Daewoo Lanos, на котором обратился к бегству", – уточнили в военной прокуратуре.

В дальнейшем, продолжая преследование, полицейского задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Военная прокуратура Кировоградского гарнизона планирует сообщить задержанному полицейскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 342 УК Украины, а также готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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Напомним, в Черновицкой области полицейские, которых разоблачили во взяточничестве, пытались сбежать от СБУ на служебном автомобиле, чтобы избежать задержания.

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