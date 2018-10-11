В Полтаве 15-летний подросток устроил погоню и совершил ДТП

"Около 10 часов вечера (10 октября, - ред.) на улице Европейской экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль Nissan Terrano, водитель которого нарушил ПДД, а именно - проехал на запрещающий сигнал светофора. Включив специальный звуковой сигнал, патрульные начали приближаться к ТС нарушителя, но водитель Nissan не собирался останавливаться – только резко нажал на педаль газа", – говорится в сообщении.

Водитель убегал от полицейских около 10-ти минут и игнорировал требование правоохранителей остановиться. Во время преследования водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию на дороге.

В районе улицы Сенной автомобиль нарушителя заблокировали. Но это не остановило водителя, и он продолжил движение и наехал на патрульный автомобиль Toyota Prius. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения.

"Во время общения оказалось, что у водителя отсутствуют документы на право управления и ему нет еще и 16 лет. Инспекторы немедленно вызвали на место родителей 15-летнего юноши. Как оказалось впоследствии, парень без разрешения взял автомобиль у родных, а погоню устроил потому, что захотелось драйва", – рассказали в патрульной полиции.

Правоохранители провели воспитательную беседу с парнем и объяснили, что такие действия могут привести к трагическим последствиям. На родителей несовершеннолетнего водителя патрульные составили соответствующие административные материалы.

Напомним, водитель, который находился в розыске, совершил ДТП, убегая от патрульных полицейских.