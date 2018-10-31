На Буковині спіймані на хабарі поліцейські влаштували перегони, втікаючи від СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Чернівецькій області поліцейські, викриті на хабарництві, намагалися втекти від Служби безпеки України на службовому автомобілі, щоб уникнути затримання. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"На Буковині співробітники СБУ викрили на хабарі двох інспекторів патрульної поліції. Оперативники спецслужби встановили, що поліцейські вимагали від жителя Чернівців шістсот американських доларів. За цю суму зловмисники обіцяли своє сприяння у безперешкодному переміщенні територією області трьох тонн спирту без відповідних дозвільних документів на його придбання та реалізацію", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у СБУ, затримали інспекторів після отримання чергової частини неправомірної вигоди в одному із населених пунктів Сторожинецького району області. При цьому зловмисники намагалися втекти на службовому автомобілі, але були затримані правоохоронцями.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, у Києві військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України задокументувала факт вимагання та отримання офіцерами поліції неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч доларів США.