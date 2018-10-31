На Буковине пойманы на взятке полицейские устроили гонки, убегая от СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Черновицкой области полицейские, уличенные во взяточничестве, пытались убежать от Службы безопасности Украины на служебном автомобиле, чтобы избежать задержания. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"На Буковине сотрудники СБУ разоблачили на взятке двух инспекторов патрульной полиции. Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали от жителя Черновцов шестьсот американских долларов. За эту сумму злоумышленники обещали свое содействие в беспрепятственном перемещении по территории области трех тонн спирта без соответствующих разрешительных документов на его приобретение и реализацию", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, задержали инспекторов после получения очередной части неправомерной выгоды в одном из населенных пунктов Сторожинецкого района области. При этом злоумышленники пытались скрыться на служебном автомобиле, но были задержаны правоохранителями.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, в Киеве военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения офицерами полиции неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США.