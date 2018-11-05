Удирая от полиции, водитель попал в ДТП, авто перевернулось

"Сегодня ночью во время патрулирования на улице Коновальца экипаж патрульной полиции обнаружил транспортное средство Volkswagen Touran на иностранном регистрации, водитель которого двигался в темное время суток с выключенными фарами. Инспекторы предоставили через громкоговоритель требование остановиться, однако нарушитель проигнорировал ее и начал убегать. На улице Городецкой беглец не справился с управлением и совершил столкновение с пешеходным ограждением, после чего перевернулся", – говорится в сообщении.

Водителя вытащили из салона поврежденной машины и вызвали ему "скорую". Впоследствии он отказался от госпитализации, потому что телесных повреждений не получил. Кроме того, поскольку у 23-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения, ему предложили пройти проверку, и тот согласился сделать это в медучреждении.

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"Заключение по результатам проверки будет через два дня. На мужчину составили протокол за совершение ДТП и протокол за невыполнение требований об остановке. Также вынесли постановление за проезд перекрестка на красный свет. Если анализ крови покажет, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, на него составят протокол по ст. 130 КУоАП и передадут материалы в суд. Тогда мужчине грозит ответственность в размере 10200 гривен и лишение права управления сроком на 1 год", – уточнили в патрульной полиции.

Напомним, полицейский, когда его разоблачили на взятке, cбежал от правоохранителей. При этом, он протаранил два оперативных автомобиля. Также во время побега он выбросил деньги из окна машины.