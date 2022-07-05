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Швейцария удвоит поддержку Украины до более чем 100 млн долларов

Швейцария удвоит поддержку Украины до более чем 100 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис объявил об усилении поддержки Украины Швейцарией - будет удвоен финансовый вклад в двустороннее сотрудничество, с акцентом на цифровую трансформацию, говорится в заявлении Кассиса, сделанном на конференции по восстановлению Украины в Лугано, пишет УНН.

Цитата

"Перед лицом войны – и с целью восстановления – мы должны увеличить нашу поддержку: Швейцария удвоит свое финансирование двустороннего сотрудничества с Украиной до более чем 100 миллионов швейцарских франков (около 103,75 млн долл.) до конца 2023 года ", – сказал Кассис.

Детали

Кроме того, по его словам, страна предоставляет финансирование через международные организации для Украины – ООН, ОБСЕ, МККК, Всемирный банк, ЕБРР и другие.

"По призыву премьер-министра Украины мы выделим не менее 15 млн швейцарских франков на цифровую трансформацию", - добавил он.

Дополнение

4 июля в швейцарском Лугано стартовала двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видение послевоенного развития страны.

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