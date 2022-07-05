Швейцарія подвоїть підтримку України до понад 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс оголосив про посилення підтримки України Швейцарією - буде подвоєно фінансовий внесок у двосторонню співпрацю, з акцентом на цифрову трансформацію, йдеться у заяві Кассіса, зробленій на конференції з відновлення України у Лугано, пише УНН.
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"Перед обличчям війни – і з метою відновлення – ми маємо збільшити нашу підтримку: Швейцарія подвоїть своє фінансування двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 мільйонів швейцарських франків (близько 103,75 млн дол.) до кінця 2023 року", - сказав Кассіс.
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Окрім того, з його слів, країна надає фінансування через міжнародні організації для України - ООН, ОБСЄ, МКЧХ, Світовий банк, ЄБРР та інші.
"На заклик прем'єр-міністра України ми виділимо не менше 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію", - додав він.
Доповнення
4 липня у швейцарському Лугано стартувала дводенна конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.