Швейцария ограничила въезд для владельцев российских проездных документов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Власти Швейцарии официально ввели ограничения на въезд выходцев с оккупированных россией территорий Украины и Грузии. Владельцы проездных документов выданных российскими властями не смогут получить шенгенскую визу, а также пересекать внешнюю границу Шенгена. О новом регламенте въезда сообщила Schengen Visa Information, пишет УНН.
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“Лица с оккупированных россией территорий Украины и сепаратистских регионов Грузии не могут получить шенгенскую визу и пересекать внешние границы Шенгена по проездным документам, выданным россией. Федеральный совет принял этот регламент на заседании 16 августа 2023 года”, — цитирует заявление Федерального совета Швейцарии издание Schengen Visa Information.
Детали
По данным Schengen Visa Information, Федеральный совет Швейцарии также подчеркнул, что отныне не признаются обычные и дипломатические паспорта, свидетельства о возвращении, удостоверение личности моряка и вид на жительство для лиц без гражданства, выданные российскими властями.
Что касается Украины, Федеральный совет подчеркнул, что в зависимости от региона установлены разные даты выдачи, после которых документы больше не принимаются.
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Что касается Грузии, Федеральный совет Швейцарии заявил, что все российские проездные документы, которые были выданы жителям сепаратистских грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии после 26 августа 2008 года, не будут приниматься для получения шенгенской визы.
Однако, несмотря на новые ограничения, Швейцария продолжит выдавать визы по гуманитарным причинам людям, которые бежали с оккупированных россией территорий Украины и Грузии.
Дополнительно
Решение не принимать российские документы, выданные в оккупированных россиянами регионах Совет ЕС принял в декабре прошлого года. Такие меры приняли для установления единой визовой политики и безопасности государств-членов ЕС.
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После принятия этого решения несколько стран сразу решили больше не принимать проездные документы, выданные в россии.