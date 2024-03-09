Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

Военный самолет Швеции впервые со вступления страны в НАТО пролетел вблизи границ России, сообщает портал по наблюдению за полетами военных воздушных судов Itamilradar, передает УНН.

Детали

Как отмечает портал, на борту воздушного судна есть различное оборудование, способное перехватывать и анализировать сообщения и другие электронные сигналы.

Самолет Gulfstream S102B пролетел над Польшей у границ Калининградской области и Белоруссии.

Портал также сообщил о втором полете, совершенном Saab 340 AEW&C над Балтийским морем. Этот самолет оснащен системой радиолокации, способной обнаруживать различные цели на больших расстояниях.

Швеция официально стала 32-м членом НАТО