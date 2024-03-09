Швеція вперше після вступу в НАТО здійснила військовий політ біля кордонів Росії
Київ • УНН
Швеція здійснила свої перші військові польоти поблизу кордонів Росії після вступу до НАТО: літак-розвідник пролетів над Польщею поблизу Калінінграда і Білоруссю, а ще один літак-радар працював над Балтійським морем.
Військовий літак Швеції вперше зі вступу країни до НАТО пролетів поблизу кордонів Росії, повідомляє портал зі спостереження за польотами військових повітряних суден Itamilradar, передає УНН.
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Як зазначає портал, на борту повітряного судна є різне обладнання, здатне перехоплювати та аналізувати повідомлення та інші електронні сигнали.
Літак Gulfstream S102B пролетів над Польщею біля кордонів Калінінградської області та Білорусії.
Портал також повідомив про другий політ, здійснений Saab 340 AEW&C над Балтійським морем. Цей літак оснащений системою радіолокації, здатною виявляти різні цілі на великих відстанях.
Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО07.03.24, 18:31 • 24115 переглядiв