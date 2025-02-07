Швеция ужесточит законы об оружии после массовой стрельбы в школе

ukenru
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
11:29 • 52615 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
09:05 • 72546 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
07:42 • 109285 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
07:23 • 105925 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 136840 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 137868 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 139774 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 136529 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 126462 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 119360 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты заставляют детей на захваченных территориях писать письма своим военным

Оккупанты заставляют детей на захваченных территориях писать письма своим военным

7 февраля, 03:43 • 37916 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

7 февраля, 04:14 • 111138 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

7 февраля, 05:33 • 86634 просмотра
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

7 февраля, 07:00 • 64449 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

07:12 • 107074 просмотра
публикации
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 5143 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

11:29 • 52615 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 177110 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 189904 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 202522 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

07:42 • 109285 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

07:12 • 107074 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 104826 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 110493 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 114288 просмотра
Актуальное
Швеция ужесточит законы об оружии после массовой стрельбы в школе

Швеция ужесточит законы об оружии после массовой стрельбы в школе

Киев  •  УНН

 • 2984 просмотра

Read in English

Правительство Швеции усилит контроль за выдачей лицензий на полуавтоматическое оружие после массовой стрельбы в образовательном центре. В результате нападения погибло 11 человек, включая стрелка.

Правительство Швеции заявило в пятницу, 7 февраля, что будет добиваться ужесточения законов об оружии. Это произошло после массовой стрельбы в образовательном центре для взрослых, где нападавший использовал несколько собственных лицензированных винтовок, пишет Reuters, передает УНН.

После стрельбы в школе города Эребру 35-летний мужчина, которого считают преступником (идентифицированный источником Reuters и шведскими СМИ как Рикард Андерссон), покончил с собой.

Полиция не разглашает имена погибших и раненых, но заявляет, что надеется завершить процесс идентификации 7 февраля. Среди жертв было несколько христиан, которые бежали от преследований в Сирии. Полиция заявляет, что пока не нашла никаких доказательств идеологических мотивов. Также правоохранители не уточнили, какое оружие было использовано во время нападения, отметив лишь, что возле тела подозреваемого было найдено три винтовки, зарегистрированные на его имя. Местные СМИ сообщают, что у него была охотничья лицензия.

Правительство договорилось со своими ультраправыми сторонниками в парламенте об ужесточении процесса проверки людей, которые подают заявки на получение лицензий на владение полуавтоматическим оружием.

AR-15, штурмовая винтовка военного образца, которая использовалась во многих массовых расстрелах в США, является именно тем оружием, доступ к которому хочет ограничить правительство.

Правительство также заявило, что хочет усилить обмен информацией между полицией и Национальным советом по вопросам здравоохранения и социального обеспечения в отношении лиц, которым нельзя разрешить владеть оружием по медицинским показаниям.

Напомним

4 февраля в школе города Эребру, Швеция, в результате стрельбы погибли 11 человек, включая нападавшего. Четверо раненых были прооперированы, их состояние стабильное. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал это худшей массовой стрельбой в истории страны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
siriyaСирия
shvetsiyaШвеция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы