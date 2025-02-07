Швеция ужесточит законы об оружии после массовой стрельбы в школе
Киев • УНН
Правительство Швеции усилит контроль за выдачей лицензий на полуавтоматическое оружие после массовой стрельбы в образовательном центре. В результате нападения погибло 11 человек, включая стрелка.
Правительство Швеции заявило в пятницу, 7 февраля, что будет добиваться ужесточения законов об оружии. Это произошло после массовой стрельбы в образовательном центре для взрослых, где нападавший использовал несколько собственных лицензированных винтовок, пишет Reuters, передает УНН.
После стрельбы в школе города Эребру 35-летний мужчина, которого считают преступником (идентифицированный источником Reuters и шведскими СМИ как Рикард Андерссон), покончил с собой.
Полиция не разглашает имена погибших и раненых, но заявляет, что надеется завершить процесс идентификации 7 февраля. Среди жертв было несколько христиан, которые бежали от преследований в Сирии. Полиция заявляет, что пока не нашла никаких доказательств идеологических мотивов. Также правоохранители не уточнили, какое оружие было использовано во время нападения, отметив лишь, что возле тела подозреваемого было найдено три винтовки, зарегистрированные на его имя. Местные СМИ сообщают, что у него была охотничья лицензия.
Правительство договорилось со своими ультраправыми сторонниками в парламенте об ужесточении процесса проверки людей, которые подают заявки на получение лицензий на владение полуавтоматическим оружием.
AR-15, штурмовая винтовка военного образца, которая использовалась во многих массовых расстрелах в США, является именно тем оружием, доступ к которому хочет ограничить правительство.
Правительство также заявило, что хочет усилить обмен информацией между полицией и Национальным советом по вопросам здравоохранения и социального обеспечения в отношении лиц, которым нельзя разрешить владеть оружием по медицинским показаниям.
Напомним
4 февраля в школе города Эребру, Швеция, в результате стрельбы погибли 11 человек, включая нападавшего. Четверо раненых были прооперированы, их состояние стабильное. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал это худшей массовой стрельбой в истории страны.