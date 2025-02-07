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Швеція посилить закони про зброю після масової стрілянини у школі

Швеція посилить закони про зброю після масової стрілянини у школі

Київ • УНН

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Уряд Швеції посилить контроль за видачею ліцензій на напівавтоматичну зброю після масової стрілянини в освітньому центрі. Внаслідок нападу загинуло 11 людей, включаючи стрільця.

Уряд Швеції заявив у п'ятницю, 7 лютого, що буде домагатися посилення законів про зброю. Це сталося після масової стрілянини в освітньому центрі для дорослих, де нападник використовував кілька власних ліцензованих гвинтівок, пише Reuters, передає УНН.

Після стрілянини в школі міста Еребру 35-річний чоловік, якого вважають злочинцем (ідентифікований джерелом Reuters і шведськими ЗМІ як Рікард Андерссон), покінчив із собою.

Поліція не розголошує імена загиблих і поранених, але заявляє, що сподівається завершити процес ідентифікації 7 лютого. Серед жертв було кілька християн, які втекли від переслідувань в Сирії. Поліція заявляє, що поки не знайшла жодних доказів ідеологічних мотивів. Також правоохоронці не уточнили, яка зброя була використана під час нападу, зазначивши лише, що біля тіла підозрюваного було знайдено три гвинтівки, зареєстровані на його ім'я. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у нього була мисливська ліцензія.

Уряд домовився зі своїми ультраправими прихильниками в парламенті про посилення процесу перевірки людей, які подають заявки на отримання ліцензій на володіння напівавтоматичною зброєю.

AR-15, штурмова гвинтівка військового зразка, яка використовувалася у багатьох масових розстрілах у США, є саме тією зброєю, доступ до якої хоче обмежити уряд.

Уряд також заявив, що хоче посилити обмін інформацією між поліцією та Національною радою з питань охорони здоров'я та соціального забезпечення щодо осіб, яким не можна дозволити володіти зброєю за медичними показаннями.

Нагадаємо

4 лютого у школі міста Еребру, Швеція, внаслідок стрілянини загинуло 11 людей, включаючи нападника. Четверо поранених біли прооперовані, їхній стан стабільний. Прем'єміністр Швеції Ульф Крістерссон назвав це найгіршою масовою стріляниною в історії країни.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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