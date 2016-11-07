Швеция сообщила о допросе Дж.Ассанжа 14 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Шведская прокуратура сообщает о намерении 14 ноября допросить основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об обвинении его в изнасиловании, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Эквадор предоставил согласие на просьбу шведской стороны о правовой помощи в уголовных делах, и опрос будет проведен эквадорским прокурором”, - заявила прокуратура Швеции.
Отмечается, что на допросе позволили присутствовать шведскому помощнику прокурора, главному прокурору Ингрид Ісгрен и следователю полиции Швеции. Они должны сообщить о результатах правительству Швеции.
“Также будут взяты образцы ДНК, при условии, что Джулиан Ассанж будет согласен с этим”, - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, шведские прокуроры хотят допросить Дж.Ассанжа по делу о якобы изнасиловании и сексуальным домогательствам к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков, в середине 2010 года. Сам он отвергает обвинения и считает свое преследование политически мотивированным.
Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепа и других государственных органов США.