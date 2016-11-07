Швеція повідомила про допит Дж.Ассанжа 14 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Шведська прокуратура повідомляє про намір 14 листопада допитати засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа у справі про звинувачення його у зґвалтуванні, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Еквадор надав згоду на прохання шведської сторони про правову допомогу в кримінальних справах, і опитування буде проведене еквадорським прокурором”, - заявила прокуратура Швеції.
Зазначається, що на допиті дозволили бути присутнім шведському помічникові прокурора, головному прокурору Інгрід Ісгрен і слідчому поліції Швеції. Вони мають повідомити про результати уряду Швеції.
“Також будуть взяті зразки ДНК, за умови, що Джуліан Ассанж буде згоден із цим”, - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, шведські прокурори хочуть допитати Дж.Ассанжа у справі про нібито згвалтування і сексуальні домагання до двох жінок-волонтерів WikiLeaks, які не подавали формальних позовів, в середині 2010 року. Сам він відкидає звинувачення і вважає своє переслідування політично мотивованим.
Сайт WikiLeaks здобув популярність після публікації секретних матеріалів Пентагону, держдепу та інших державних органів США.