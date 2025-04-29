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Швейцарские фехтовальщики извинились за скандал с израильским флагом на чемпионате Европы – BILD

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Швейцарские шпажисты отказались вернуться к флагу Израиля на чемпионате Европы, вызвав критику. Спортсмены извинились, объяснив это сочувствием к жертвам конфликта.

Швейцарские фехтовальщики извинились за скандал с израильским флагом на чемпионате Европы – BILD

Сборная Швейцарии по фехтованию на шпагах оказалась в центре дипломатического скандала на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, отказавшись повернуться к флагу Израиля во время церемонии награждения победителей. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

На чемпионате Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет в Таллинне сборная Швейцарии оказалась в центре скандала. Во время церемонии награждения, когда звучал гимн Израиля, швейцарские шпажисты Ян Хаури, Тео Брошар, Йонас Фуриманн и Свен Винейс остались стоять лицом вперед, не повернувшись к флагу победителей, как это сделали другие участники.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко осудил поведение швейцарцев.

Позор швейцарской команде за ваше пренебрежительное поведение. Вы опозорили и унизили страну, которую представляете

- написал он.

Федерация фехтования Швейцарии также выступила с критикой, заявив, что "не поддерживает использование спортивных событий для политических жестов". Сами спортсмены впоследствии также извинились за свой поступок.

Это был личный жест, вызванный нашей печалью и сочувствием к гражданским жертвам со всех сторон конфликта. Наши действия не имели политического подтекста и не были проявлением неуважения к Израилю

- написали они в Instagram.

Украинская шпажистка завоевала серебро на ЧЕ U-23 в Таллинне24.04.25, 20:03 • 6964 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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