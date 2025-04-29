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Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби
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Швейцарські фехтувальники вибачилися за скандал з ізраїльським прапором на чемпіонаті Європи - BILD

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Швейцарські шпажисти відмовилися повернутися до прапора Ізраїлю на чемпіонаті Європи, викликавши критику. Спортсмени вибачилися, пояснивши це співчуттям до жертв конфлікту.

Швейцарські фехтувальники вибачилися за скандал з ізраїльським прапором на чемпіонаті Європи - BILD

Збірна Швейцарії з фехтування на шпагах опинилася в центрі дипломатичного скандалу на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років, відмовившись обернутися до прапора Ізраїлю під час церемонії нагородження переможців. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Деталі

На чемпіонаті Європи з фехтування серед спортсменів до 23 років у Таллінні збірна Швейцарії опинилася в центрі скандалу. Під час церемонії нагородження, коли лунав гімн Ізраїлю, швейцарські шпажисти Ян Хаурі, Тео Брошар, Йонас Фуріманн і Свен Вінейс залишилися стояти обличчям вперед, не обернувшись до прапора переможців, як це зробили інші учасники.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар різко засудив поведінку швейцарців.

Ганьба швейцарській команді за вашу зневажливу поведінку. Ви зганьбили і принизили країну, яку представляєте

- написав він.

Федерація фехтування Швейцарії також виступила з критикою, заявивши, що "не підтримує використання спортивних подій для політичних жестів". Самі спортсмени згодом також вибачилися за свій вчинок.

Це був особистий жест, викликаний нашим сумом і співчуттям до цивільних жертв з усіх сторін конфлікту. Наші дії не мали політичного підтексту й не були проявом неповаги до Ізраїлю

- написали вони в Instagram.

Українська шпажистка здобула срібло на ЧЄ U-23 у Таллінні24.04.25, 20:03 • 6968 переглядiв

Ольга Розгон

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