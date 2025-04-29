Швейцарські фехтувальники вибачилися за скандал з ізраїльським прапором на чемпіонаті Європи - BILD

Збірна Швейцарії з фехтування на шпагах опинилася в центрі дипломатичного скандалу на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років, відмовившись обернутися до прапора Ізраїлю під час церемонії нагородження переможців. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

На чемпіонаті Європи з фехтування серед спортсменів до 23 років у Таллінні збірна Швейцарії опинилася в центрі скандалу. Під час церемонії нагородження, коли лунав гімн Ізраїлю, швейцарські шпажисти Ян Хаурі, Тео Брошар, Йонас Фуріманн і Свен Вінейс залишилися стояти обличчям вперед, не обернувшись до прапора переможців, як це зробили інші учасники.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар різко засудив поведінку швейцарців.

Федерація фехтування Швейцарії також виступила з критикою, заявивши, що "не підтримує використання спортивних подій для політичних жестів". Самі спортсмени згодом також вибачилися за свій вчинок.

Це був особистий жест, викликаний нашим сумом і співчуттям до цивільних жертв з усіх сторін конфлікту. Наші дії не мали політичного підтексту й не були проявом неповаги до Ізраїлю