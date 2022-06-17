Искусственный интеллект определил древнейшее свидетельство использования огня человеком

Детали

Как известно, привычные инструменты археологов позволяют определить применение огня вплоть до 200 тысяч лет назад. Для этого используют остатки пепла или изменение цвета инструментов и предметов обихода. Однако такие следы и артефакты относительно недолговечны. Поэтому ученые из института имени Вейнцмана в Реховоте использовали алгоритмы искусственного интеллекта.

Раньше с помощью помощью современных технологий уже удавалось найти несколько мест, где огонь использовали около 500 тысяч лет назад. Но в семидесятых годах на севере Израиля в карьеры Еврон, что в Западной Галилее, нашли инструменты и скелеты животных, которые могли свидетельствовать о приготовлении пищи в более древний период. При этом ни одна из находок не имела визуальные признаки термической обработки.

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Исследователи за последние годы, используя опыт AI и спектроскопии в археологии, натренировали искусственный интеллект, чтобы он мог анализировать химический состав материалов вплоть до молекулярных структур и определять, они нагревались в прошлом. Используя эти разработки, ученые проанализировали 26 кремневых инструментов. Результаты показали, что они нагревались до температуры, которая превышала 600 градусов по Цельсию.

Были также исследованы 87 костей животных. Как оказалось, даже бивень вымершего слона также претерпел структурные изменения в результате нагревания. Все эти артефакты подвергались термической обработке от 800 тысяч до миллиона лет назад. Таким образом это древнейшее из известных сегодня свидетельств использования контролируемого огня человеком для приготовления пищи и обработки инструментов.

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Как предполагают, контролируемое использование огня древними гоминидами насчитывает не менее 1,5 миллиона лет. Оно началось примерно в то время, когда Homo habilis начал превращаться в Homo erectus. Homo sapiens тогда еще не существовал как вид.

Это исследование может стать еще одним доказательством на пользу так называемой “кулинарной гипотезы”, которая говорит, что само освоение человеческими предками контролируемого огня сыграло одну из важнейших ролей в эволюции homo sapiens — этот фактор помог расширить рацион и снизить риски для древних людей.

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