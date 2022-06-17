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Штучний інтелект визначив найдавніше свідчення використання вогню людиною

Штучний інтелект визначив найдавніше свідчення використання вогню людиною

Київ • УНН

 • 236044 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Вчені з Ізраїлю, Канади та США виявили докази використання вогню стародавніми людьми принаймні 800 000 років тому, у дослідженні їм допоміг штучний інтелект. Про це повідомляє УНН з посиланням на Techxplore.

Деталі

Як відомо, звичні інструменти археологів дозволяють визначити застосування вогню аж до 200 тисяч років тому. Для цього використовують залишки попелу або зміну кольору інструментів та предметів побуту. Проте такі сліди та артефакти відносно недовговічні. Тому вчені з інституту імені Вейнцмана в Реховоті використали алгоритми штучного інтелекту.

Раніше за допомогою сучасних технологій вже вдавалося знайти кілька місць, де вогонь використовували близько 500 тисяч років тому. Але у сімдесятих роках на півночі Ізраїлю в кар’єрі Еврон, що в Західній Галілеї, знайшли інструменти та скелети тварин, які могли свідчити про приготування їжі у більш давній період. При цьому жодна зі знахідок не мала візуальних ознак термічної обробки.

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Дослідники за останні роки, використовуючи досвід AI та спектроскопії в археології, натренували штучний інтелект, щоб він міг аналізувати хімічний склад матеріалів аж до молекулярних структур та визначати, чи вони нагрівалися в минулому. Використовуючи ці розробки, вчені проаналізували 26 крем’яних інструментів. Результати показали, що вони нагрівалися до температури, що перевищувала 600 градусів за Цельсієм.

Були також досліджені 87 кісток тварин. Як виявилося, навіть бивень вимерлого слона також зазнав структурних змін у результаті нагрівання. Всі ці артефакти піддавалися термічній обробці від 800 тисяч до мільйона років тому. Таким чином це найдавніше з відомих сьогодні свідчень використання контрольованого вогню людиною для приготування їжі та обробки інструментів.

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Як припускають, контрольоване використання вогню древніми гомінідами налічує не менше 1,5 мільйона років. Воно почалося приблизно в той час, коли Homo habilis почав перетворюватися в Homo erectus. Homo sapiens тоді ще не існував як вид.

Це дослідження може стати ще одним доказом на користь так званої “кулінарної гіпотези”, яка говорить, що саме освоєння людськими предками контрольованого вогню зіграло одну з найважливіших ролей в еволюції homo sapiens — цей фактор допоміг розширити раціон та знизити ризики для давніх людей.

Нагадаємо 

В Україні для школярів до вибору професії підключають штучний інтелект.

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