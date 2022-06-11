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Дослідники вивчили ґрунт з астероїда Рюгу та поділилися результатами аналізу

Дослідники вивчили ґрунт з астероїда Рюгу та поділилися результатами аналізу

Київ • УНН

 • 243765 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Група міжпланетної станції “Хаябус-2” оприлюднила результати аналізу зразків ґрунту астероїда Рюгу. Як виявилося, мінералогічний та хімічний склад речовини астероїда схожий на метеорити типу CI-хондритів, що піддавалися впливу рідкої води в батьківському тілі астероїда. Про це повідомляє УНН з посиланням на Science.

Деталі

Метою для “Хаябус-2” став навколоземний астероїд Рюгу. У грудні 2020 року станція доставила до Землі дві проби його ґрунту, загальною масою 5,4 грама. Завданням апарату було встановлення взаємозв’язку між астероїдами C-типу та вуглецевими хондритовими метеоритами.

Завдяки спостереженням за Рюгу вдалося визначити, що він темніший за будь-який тип метеоритів і містить філосилікати. В цілому, вуглецеві хондрити можуть вважатися аналогами Рюгу, проте щоб пояснити відмінності у властивостях астероїда і метеоритів необхідні додаткові результати лабораторного аналізу привезених на Землю зразків грунту астероїда.

Команда планетологів на чолі з Тецуя Йокояма з Токійського технологічного інституту опублікувала результати досліджень петрографії, ізотопного, мінерального та хімічного складу 95 міліграмів порід Рюгу за допомогою методів скануючої електронної мікроскопії, мас-спектрометрії іонів, термоіонізаційної мас-спектрометрії, ізотопної мас-спектрометрії з лазерною абляцією та фторуванням та рентгенофлуоресцентного аналізу.

Як відомо, в роботі вивчалися зразки A0107, A0040, A0058, A0094, зібрані з поверхні Рюгу, і C0108, взятий з приповерхневої області астероїда. Зразки Рюгу є сумішшю, яка складається з дрібних зерен філосилікатних мінералів (переважно серпентину і сапоніту), і більших зерен, в яких переважають карбонати (доломит, брейнерит, кальцит), магнетит і сульфіди (пірротин, пентландит, кубаніт). У речовині астероїда були знайдені вкраплення багаті кальцієм і алюмінієм (CAI-вкраплення), чи хондри, притаманні більшості хондритових метеоритів. Безводні силікати, такі як олівін та піроксен, звичні в хондритах, але дуже рідко зустрічаються у зразках Рюгу, де представлені зернами розміром менше як 10 мікрометрів у поперечнику. Зерен металів виявлено не було.

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Дослідники не виявили систематичних відмінностей у хімічному складі між зразками із двох різних областей забору ґрунту, були знайдені лише відмінності, які, ймовірно, пов’язані з неоднорідністю самих зразків у малих масштабах. Високий вміст летких елементів у зразках Рюгу вказує на те, що астероїд близький до метеоритів типу Cl-хондритів, проте вміст водню та кисню у зразках Рюгу сильно знижений у порівнянні з Cl-хондритами, що може інтерпретуватися як результат зневоднення шляхом нагрівання.

Масові співвідношення ізотопів титану та хрому для зразків Рюгу, аналогічні значенням для CB та CI-хондритів. Однак сульфати і ферригідрит, що зазвичай спостерігаються в CI-хондритах, у досліджених зразках Рюгу не були виявлені.

Загалом петрологія та мінералогія речовини астероїда найбільше нагадує групу хондритових метеоритів типу CI-хондритів, представником яких є метеорит Івуна.

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Первинні мінерали в Рюгу, як передбачається, зазнали впливу рідкої води в тілі астероїда при температурі близько 37 градусів. Це сталося через 5,2 мільйона років після того, як у Сонячній системі утворилися перші тверді тіла (CAI-включення). Надалі більша частина води була втрачена, швидше за все, після руйнування батьківського тіла та утворення сучасного Рюгу у вигляді “купи щебеню”.

Саме батьківське тіло Рюгу, ймовірно, було тісно пов’язане з батьківським тілом (або тілами) CI-хондритів, і сформувалося через 2-4 мільйони років після утворення Сонячної системи з обезводненого пилу та льоду.

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