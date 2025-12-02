$42.340.08
Эксклюзив
06:00 • 29571 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 37658 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 51277 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 43603 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 40961 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 33251 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 28232 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24674 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 62522 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 21207 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Эксклюзивы
Эксклюзив
Эксклюзив
Шторм вынес морскую мину на побережье Одесской области

Киев • УНН

 • 8 просмотра

На побережье Одесской области штормом вынесло морскую мину, которую обнаружил местный житель. Боеприпас был идентифицирован и уничтожен специалистами ВМС ВСУ путем контролируемого подрыва.

Шторм вынес морскую мину на побережье Одесской области

На побережье Одесской области штормом выбросило морскую мину. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

Вражескую мину, которую волнами вынесло на один из пляжей Одесской области, обнаружил местный житель и сразу же проинформировал ближайшее пограничное подразделение

- говорится в сообщении.

В рамках взаимодействия пограничники оповестили специалистов специального подразделения ВМС ВСУ. Они прибыли к месту происшествия, идентифицировали боеприпас, обеспечили его безопасную транспортировку и уничтожили путем контролируемого подрыва.

В Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов не следует приближаться к ним, не прикасаться и немедленно сообщить в соответствующие службы.

В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракеты11.11.25, 06:09 • 13670 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Одесская область
Военно-морские силы Украины
Государственная пограничная служба Украины