Шторм вынес морскую мину на побережье Одесской области

На побережье Одесской области штормом выбросило морскую мину. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

Вражескую мину, которую волнами вынесло на один из пляжей Одесской области, обнаружил местный житель и сразу же проинформировал ближайшее пограничное подразделение - говорится в сообщении.

В рамках взаимодействия пограничники оповестили специалистов специального подразделения ВМС ВСУ. Они прибыли к месту происшествия, идентифицировали боеприпас, обеспечили его безопасную транспортировку и уничтожили путем контролируемого подрыва.

В Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов не следует приближаться к ним, не прикасаться и немедленно сообщить в соответствующие службы.

