Шторм виніс морську міну на узбережжя Одещини

На узбережжі Одеської області штормом викинуло морську міну. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише УНН.

Ворожу міну, що хвилями винесло на один із пляжів Одещини, виявив місцевий житель та відразу ж проінформував найближчий прикордонний підрозділ - йдеться у повідомленні.

У межах взаємодії прикордонники сповістили фахівців спеціального підрозділу ВМС ЗСУ. Вони прибули до місця події, ідентифікували боєприпас, забезпечили його безпечне транспортування та знищили шляхом контрольованого підриву.

У Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів не слід наближайтеся до них, не торкатися та негайно повідомити у відповідні служби.

