Шторм виніс морську міну на узбережжя Одещини
На узбережжі Одеської області штормом винесло морську міну, яку виявив місцевий житель. Боєприпас був ідентифікований та знищений фахівцями ВМС ЗСУ шляхом контрольованого підриву.
Ворожу міну, що хвилями винесло на один із пляжів Одещини, виявив місцевий житель та відразу ж проінформував найближчий прикордонний підрозділ
У межах взаємодії прикордонники сповістили фахівців спеціального підрозділу ВМС ЗСУ. Вони прибули до місця події, ідентифікували боєприпас, забезпечили його безпечне транспортування та знищили шляхом контрольованого підриву.
У Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів не слід наближайтеся до них, не торкатися та негайно повідомити у відповідні служби.
