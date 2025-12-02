Шторм виніс морську міну на узбережжя Одещини

$42.340.08
Ексклюзив
06:00 • 29824 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 37886 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 51480 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 43802 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 41113 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 33325 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 28291 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24682 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 62688 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21211 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 28203 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 27247 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 25828 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 26228 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 17218 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 29833 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 38735 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 45201 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 53364 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 62695 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Одеська область
Донецька область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 32442 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 34860 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 91383 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 66649 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 82827 перегляди
Техніка
Financial Times
С-300
Соціальна мережа
Шахед-136

Шторм виніс морську міну на узбережжя Одещини

Київ • УНН

 • 70 перегляди

На узбережжі Одеської області штормом винесло морську міну, яку виявив місцевий житель. Боєприпас був ідентифікований та знищений фахівцями ВМС ЗСУ шляхом контрольованого підриву.

Шторм виніс морську міну на узбережжя Одещини

На узбережжі Одеської області  штормом викинуло морську міну. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише УНН.

Ворожу міну, що хвилями винесло на один із пляжів Одещини, виявив місцевий житель та відразу ж проінформував найближчий прикордонний підрозділ

- йдеться у повідомленні.

У межах взаємодії прикордонники сповістили фахівців спеціального підрозділу ВМС ЗСУ. Вони прибули до місця події, ідентифікували боєприпас, забезпечили його безпечне транспортування та знищили шляхом контрольованого підриву.

У Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів не слід наближайтеся до них, не торкатися та негайно повідомити у відповідні служби.

На Кіровоградщині ліквідували касетний боєприпас крилатої ракети11.11.25, 06:09 • 13670 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Одеська область
Військово-морські сили Збройних сил України
Державна прикордонна служба України