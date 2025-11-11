На Кіровоградщині ліквідували касетний боєприпас крилатої ракети
Київ • УНН
На Кіровоградщині вибухотехніки поліції знищили бойовий елемент касетної бойової частини крилатої ракети, який не здетонував після повітряної атаки рф. Небезпечний предмет виявили в одному з населених пунктів області та ліквідували шляхом контрольованого підриву.
Вибухотехніки поліції Кіровоградщини знищили бойовий елемент ворожої крилатої ракети. Про це повідомляє обласне ГУ Нацполіції, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що небезпечний предмет виявили на території одного з населених пунктів області після повітряної атаки рф по Україні.
Фахівці прибули на місце події та під час обстеження виявили бойовий елемент касетної бойової частини крилатої ракети, який не здетонував. Вибухотехніки відтранспортували небезпечний предмет на підривний майданчик і знищили шляхом контрольованого підриву
У поліції нагадали громадянам, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів чи боєприпасів: не підходьте, не торкайтесь і не переміщуйте їх; про небезпечні знахідки негайно повідомляйте за номером 102 або 101.
Нагадаємо
У Запоріжжі у понеділок, 10 листопада, в лікарні стався вибух, у результаті якого поранено чоловіка. Поліцейським повідомили, що в палаті однієї із міських лікарень вибухнув невстановлений боєприпас.
У житловому будинку Кривого Рога стався вибух бойової гранати: одна людина загинула 07.11.25, 12:14 • 2182 перегляди