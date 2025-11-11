В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракеты
Киев • УНН
В Кировоградской области взрывотехники полиции уничтожили боевой элемент кассетной боевой части крылатой ракеты, который не сдетонировал после воздушной атаки РФ. Опасный предмет обнаружили в одном из населенных пунктов области и ликвидировали путем контролируемого подрыва.
Взрывотехники полиции Кировоградщины уничтожили боевой элемент вражеской крылатой ракеты. Об этом сообщает областное ГУ Нацполиции, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что опасный предмет обнаружили на территории одного из населенных пунктов области после воздушной атаки РФ по Украине.
Специалисты прибыли на место происшествия и при обследовании обнаружили боевой элемент кассетной боевой части крылатой ракеты, который не сдетонировал. Взрывотехники оттранспортировали опасный предмет на подрывную площадку и уничтожили путем контролируемого подрыва
В полиции напомнили гражданам, как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов или боеприпасов: не подходите, не прикасайтесь и не перемещайте их; об опасных находках немедленно сообщайте по номеру 102 или 101.
Напомним
В Запорожье в понедельник, 10 ноября, в больнице произошел взрыв, в результате которого ранен мужчина. Полицейским сообщили, что в палате одной из городских больниц взорвался неустановленный боеприпас.
В жилом доме Кривого Рога произошел взрыв боевой гранаты: один человек погиб07.11.25, 12:14 • 2124 просмотра