В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракеты

10 ноября, 18:35 • 51183 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 81098 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 95663 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 101969 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 81048 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 55568 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 101361 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 44140 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 48625 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 41069 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ10 ноября, 21:39 • 37349 просмотра
Импорт российской нефти в ЕС: в Еврокомиссии напомнили Венгрии и Словакии о важном нюансе10 ноября, 21:58 • 17626 просмотра
ЦНС: россия узаконила отключение пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ10 ноября, 22:40 • 15462 просмотра
Порыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: отключение воды, угроза оползня23:27 • 17254 просмотра
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИVideo23:56 • 15104 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 57532 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 95664 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 43834 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 41146 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 109716 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 116483 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 161061 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 229049 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"

В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракеты

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

В Кировоградской области взрывотехники полиции уничтожили боевой элемент кассетной боевой части крылатой ракеты, который не сдетонировал после воздушной атаки РФ. Опасный предмет обнаружили в одном из населенных пунктов области и ликвидировали путем контролируемого подрыва.

В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракеты

Взрывотехники полиции Кировоградщины уничтожили боевой элемент вражеской крылатой ракеты. Об этом сообщает областное ГУ Нацполиции, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что опасный предмет обнаружили на территории одного из населенных пунктов области после воздушной атаки РФ по Украине.

Специалисты прибыли на место происшествия и при обследовании обнаружили боевой элемент кассетной боевой части крылатой ракеты, который не сдетонировал. Взрывотехники оттранспортировали опасный предмет на подрывную площадку и уничтожили путем контролируемого подрыва

- говорится в сообщении.

В полиции напомнили гражданам, как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов или боеприпасов: не подходите, не прикасайтесь и не перемещайте их; об опасных находках немедленно сообщайте по номеру 102 или 101.

Напомним

В Запорожье в понедельник, 10 ноября, в больнице произошел взрыв, в результате которого ранен мужчина. Полицейским сообщили, что в палате одной из городских больниц взорвался неустановленный боеприпас.

В жилом доме Кривого Рога произошел взрыв боевой гранаты: один человек погиб07.11.25, 12:14 • 2124 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине