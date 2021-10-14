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Шторм "Компасу" на Филиппинах: число жертв возросло до 30

Шторм "Компасу" на Филиппинах: число жертв возросло до 30

Киев  •  УНН

 • 25081 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Число погибших от тропического шторма "Компасу" на Филиппинах возросло до 30. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CGTN.

Детали

По данным Национального совета по вопросам уменьшения рисков катастроф и управления ими, по состоянию на четверг, 14 октября, количество жертв шторма "Компаса" на Филиппинах составляет 30. Кроме того, 14 человек остаются пропавшими без вести.

Примерно 2 тыс. человек эвакуировано в безопасные места.

Напомним

Тропический шторм "Компасу" всколыхнул Филиппины во вторник, 12 октября. Он вызвал наводнения и оползни.

Вчера сообщали о 13 погибших, 9 пропавших без вести и трех травмированных людей. Повреждены примерно 237 поселений.

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