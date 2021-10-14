Шторм "Компасу" на Філіппінах: кількість жертв зросла до 30

Деталі

За даними Національної ради з питань зменшення ризиків катастроф та управління ними, станом на четверг, 14 жовтня, кількість жертв від шторму "Компасу" на Філіппінах становить 30. Окрім того, 14 осіб залишаються зниклими безвісти.

Приблизно 2 тис. людей евакуйовано в безпечні місця.

Нагадаємо

Тропічний шторм "Компасу" сколихнув Філіппіни у вівторок, 12 жовтня. Він спричинив повені та зсуви.

Учора повідомляли про 13 загиблих, 9 зниклих безвісти та трьох травмованих людей. Пошкоджено приблизно 237 поселень.