Шторм "Компасу" на Філіппінах: кількість жертв зросла до 30
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Кількість загиблих від тропічного шторму "Компасу" на Філіппінах зросла до 30. Про це повідомляє УНН із посиланням на CGTN.
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За даними Національної ради з питань зменшення ризиків катастроф та управління ними, станом на четверг, 14 жовтня, кількість жертв від шторму "Компасу" на Філіппінах становить 30. Окрім того, 14 осіб залишаються зниклими безвісти.
Приблизно 2 тис. людей евакуйовано в безпечні місця.
Нагадаємо
Тропічний шторм "Компасу" сколихнув Філіппіни у вівторок, 12 жовтня. Він спричинив повені та зсуви.
Учора повідомляли про 13 загиблих, 9 зниклих безвісти та трьох травмованих людей. Пошкоджено приблизно 237 поселень.