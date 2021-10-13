На Філіппінах уже 13 людей загинули через тропічний шторм "Компасу"

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Офіційні особи, відповідальні за боротьбу зі стихійним лихом, заявили в середу, що в результаті сильного тропічного шторму постраждала понад 21 тисяча людей у ​​п'яти регіонах, вони також підтвердили 13 зареєстрованих смертей.

Також повідомляється про 9 зниклих безвісти та трьох травмованих людей.

Вказано, з посиланням на дані Ради з надзвичайних ситуацій республіки (NDRRMC), що 1513 сімей або 5 852 осіб помістили в укриття, а ще 1324 сім'ї або 5 673 осіб перемістили в інші місця.

Як повідомляє агентство, постраждало близько 237 барангаїв або сіл.

Збитки, завдані сільському господарству, за попередніми оцінками, сягнули 493,76 млн філіппінських песо (9,75 млн дол. США), регіон Ілокос постраждав найбільше.

Додамо

Шторм "Компасу" ("Марінг") став 13-м за рахунком, які обрушилися на Філіппіни у цьому році, покинув територію країни у вівторок.